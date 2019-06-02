Летняя пора — самое время для модных экспериментов. Стилисты советуют не обделить вниманием сандалии. Это фаворит женской летней обуви этого сезона. Выбор моделей и цветов очень велик. С каблуком и совсем без него, все равно красиво… Почему именно сандалии ? В них сочетание женственности, красоты и комфорта. В них и не жарко, и ноги не устают. Да, и прекрасно сочетаются со всем: шорты, платье, джинсы. Хит сезона открытые босоножки с длинным, легким платьем. Совет стилиста: Не забываем о педикюре - в сандалиях ступня максимально открыта, Особенно модные цвета этого лета: ярко - красный, синий, розовый, фуксия, зеленый, оранжевый. Если вы любите что-то поспокойнее, тогда - бежевый, кремовый Не бойтесь неординарного! Когда если не летом - плетенка, шнуровка, бахрома, сложные фасоны! В моде необычный декор — кисточки, шарики, бахромушки они придают образу игривость