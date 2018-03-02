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Как самарские рестораны готовятся к ЧМ-2018

Чем будут угощать гостей ЧМ-2018 самарские рестораны, какие блюда оказались под запретом и смогут ли местные официанты понять иностранных туристов? Корреспондент Волга Ньюс проинспектировал городской общепит. iX_SfJI-cj0 На полках - книги на иностранных языках, сувениры и … бюсты русских классиков. Сразу ловлю себя на мысли: если бы я была туристом, меня бы подкупили милые вещицы. Сегодня в этом кафе рядом с площадью Славы, может, и не людно, но оно уже в ожидании главного футбольного события лета - чемпионата мира по футболу 2018. В это заведение туристы обязательно доберутся. Хотя бы для тог
Анэль Кайнеденова
Как самарские рестораны готовятся к ЧМ-2018
Чем будут угощать гостей ЧМ-2018 самарские рестораны, какие блюда оказались под запретом и смогут ли местные официанты понять иностранных туристов? Корреспондент Волга Ньюс проинспектировал городской общепит. iX_SfJI-cj0 На полках - книги на иностранных языках, сувениры и … бюсты русских классиков. Сразу ловлю себя на мысли: если бы я была туристом, меня бы подкупили милые вещицы. Сегодня в этом кафе рядом с площадью Славы, может, и не людно, но оно уже в ожидании главного футбольного события лета - чемпионата мира по футболу 2018. В это заведение туристы обязательно доберутся. Хотя бы для того, чтобы посмотреть на "Белый дом" в самарском исполнении и на Волгу - самую большую реку в Европе. Но футбольные болельщики со всей планеты приедут в Самару не только в поисках зрелищ. Им хлеба подавай. Причем как можно быстрее и вкуснее. "Улица Молодогвардейская, на которой находится наше заведение, станет пешеходной, поэтому мы планируем зону парковки для машин на время чемпионата отвести под летнюю веранду. В нашем меню появится стритфудная еда - та, которую удобно брать с собой: различные бургеры, кесадильи, хот-доги", - рассказывает Мария Леонтьева, управляющая кофейней. И добавляет: "Готовим только из безопасных продуктов, чтобы не портить репутацию ни себе, ни городу". Иностранцы сюда, говорят, заходят частенько. "Бывает, и по нескольку раз в неделю, - гордо заявляет бариста Алексей, - объясняемся в основном на языке жестов". "И сегодня, к счастью, есть много гаджетов", - говорит управляющая заведением. И тут же достает мобильный: "Доброе утро, какой кофе вы желаете?" Приложение на смартфоне в считанные секунды озвучивает английский вариант вопроса. "Иностранцы заказывать предпочитают знакомые им напитки", - продолжает бариста. "Видимо, чтобы не искушать судьбу", - вырывается невольно. Впрочем, кофе, надо признать, здесь был отменный. Едем дальше. Решаем заглянуть еще в одно кафе рядом с ул. Ленинградской. Здесь тоже все стильно. На стенах постеры на английском. "Есть даже англоговорящие сотрудники", - сходу заявляет местная управляющая. Тоже милая девушка. И тоже Мария. "Скоро у нас будет также меню на английском и испанском, - рассказывают в заведении. - Его уже отдали в печать. А пока иностранцы заказывают по меню в электронном виде". Идем к монитору у барной стойки. И правда, некоторые блюда и напитки - с таким сложносочиненным составом, что человеку приезжему, пожалуй, лучше один раз увидеть. "Большой диссонанс, например, между блинчиками и панкейками. То есть для нас панкейки, оладьи - это синонимичное, а блины - что-то более крупное и тонкого слоя. А по-английски блины - это панкейк как раз. И гости, которые заказывают блины, в итоге путаются. Но это, скорее, разница в культуре наших стран", - делится своими впечатлениями от общения с туристами официантка Анастасия Мясоедова. Чтобы не путать заграничных гостей еще больше, болельщикам, которые приедут на чемпионат мира по футболу, обещают предлагать блюда попроще. И понятнее. Ставку сделают на традиционную национальную кухню - у туристов должно остаться приятное послевкусие. К слову, перечень продуктов, которые запрещено использовать в общепите, давно озвучен Роспотребнадзором. Так, в ресторанах нельзя готовить макароны по-флотски, блинчики с творогом из непастеризованного молока, а также консервы из овощей, мяса, рыбы и грибов в герметичной посуде. Не исключено, что специалисты будут едва ли не каждый день брать пробы еды в ресторанах, чтобы избежать массовых отравлений. А, значит, и международных скандалов. - А часто к вам иностранцы захаживают? - Да, люди прогуливаются по Ленинградской, по Куйбышева и частенько перекусывают у нас. В последние дни наше кафе облюбовала девушка из Майами - ходит на завтраки, обеды и ужины. С ней мы легко нашли общий язык. Был как-то велотурист из Норвегии. Вот с ним пришлось повозиться. Долго пытались понять, что он хочет черный кофе - у него своеобразный акцент. Правда, пока мы находились в кафе, ни один иностранец сюда так и не заглянул. Среди посетителей - только россияне. - Как вы смотрите на то, что к ЧМ 2018 здесь появится меню на английском? - интересуюсь у девушки за столиком. При виде камеры она почему-то отбирает телефон у дочери, которая до того мирно играла в мобильном приложении. - Очень хорошо, - отвечает мама-отличница, - можно будет заодно вспомнить то, что в институте и школе учили. А вообще главное - чтобы наши хорошо сыграли. Быть может, чемпионат станет толчком для дальнейшего развития города. Много туристов приедет. - А вы бы хотели познакомиться с иностранцами? Может, замуж выйти потом? - спрашиваю у двух студенток за соседним столиком. - Даже не знаю, на них еще посмотреть надо, - смущенно отвечает одна. - У меня, если честно, сейчас вообще другим голова занята - у нас сессия летом будет, - добавляет другая. - А что бы показали иностранным гостям? - Парки всевозможные. Больше не знаю: я сама не местная, из Кинеля приехала. Времени на то, чтобы как следует подготовиться к приезду болельщиков со всей планеты, у Самары осталось немного. До чемпионата мира по футболу 2018 года - уже меньше четырех месяцев.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Самара болельщики

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