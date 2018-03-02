Как самарские рестораны готовятся к ЧМ-2018

Чем будут угощать гостей ЧМ-2018 самарские рестораны, какие блюда оказались под запретом и смогут ли местные официанты понять иностранных туристов? Корреспондент Волга Ньюс проинспектировал городской общепит. iX_SfJI-cj0 На полках - книги на иностранных языках, сувениры и … бюсты русских классиков. Сразу ловлю себя на мысли: если бы я была туристом, меня бы подкупили милые вещицы. Сегодня в этом кафе рядом с площадью Славы, может, и не людно, но оно уже в ожидании главного футбольного события лета - чемпионата мира по футболу 2018. В это заведение туристы обязательно доберутся. Хотя бы для тог