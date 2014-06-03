Две недели назад Майкл Джексон вернулся к жизни, чтобы выступить на телевизионной церемонии Billboard Music Awards. И чтобы у нас вновь появилась возможность насладиться творчеством бессмертного и бессменного короля поп-музыки, некоторым людям пришлось практически продать свою душу.
«Знаете, мурашки бегут по коже от страха, когда ты создаешь изображение, которое должно выглядеть и чувствоваться в течение четырех минут как живой актер, известный всему миру», — поделился в интервью газете USA Today Фрэнк Паттерсон, исполнительный директор компании Pulse Evolution, занимающейся производством цифровых эффектов.
«Ведь не только мы, но и зритель должен посмотреть номер и поверить в его реальность».
После недели слухов и спекуляций в Интернете по поводу того, кому принадлежит заслуга «воскрешения» короля поп-музыки, расположенная во Флориде Pulse Evolution решила дать USA TODAY эксклюзивное интервью в студии Bay Area, находящейся в бывшем главном офисе компании Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic и рассказать о том, как же они создали этот запоминающийся номер Майкла Джексона на песню «Slave to the Rhythm», которая является частью его нового посмертного альбома Xscape.
«Сперва назовем вещи своими именами. Это не голограмма», — делится глава Pulse Джон Текстор, сидя в комнате рядом с Паттерсоном и Стивеном Розенбаумом, специалистом по визуальным эффектам, работавшим ранее также и над созданием «Аватара».
«Это иллюзия», — продолжает Паттерсон.
Оказывается, компания Pulse использовала для создания этого номера технику иллюзионизма 19-го столетия, которая впоследствии получила название «Призрак Пеппера». Такую же технологию Текстор, еще ранее работавший в ныне закрывшейся компании Digital Domain, использовал для «воскрешения» культового рэпера Тупака Шакура, который «выступил» на музыкальном фестивале Coachella в 2012 году. Суть этой техники заключается в проецировании изображения на огромный размещенный перед зрителями лист стекла или прозрачного пластика, расположенного под углом в 45 градусов. При этом граница стекла остается для зрителя невидимой, благодаря грамотному рисунку на полу сцены. Кроме того, в этом деле помогает искусная работа светом.
Но создание иллюзии Джексона было намного сложнее.
Сначала Pulse сняла с помощью двух камер Red Dragon, стоимостью 50 000 долларов каждая, в разрешении 8K задний фон, состоящий из живых актеров и золотого трона короля. Затем команда создала на компьютере цифровую версию Майкла на основе его внешнего вида в 1991 году и провела колоссальную работу над его анимацией.
«Вы практически двигаетесь вдоль «юдоли смертной тени», когда начинаете создавать на экране цифровую копию человека, которая выглядит и ощущается как настоящая. Чем дальше вы продвигаетесь, тем страшнее становится», — говорит Паттерсон, добавляя, что иллюзия Майкла за две недели до выступления не была столь правдоподобной.
«В конце концов мы подошли к воссозданию лица и жестов Майкла, и вся фигура обрела свою реальность».
В ходе выступления Pulse использовала шесть подвесных высокомощных проекторов, которые направляли изображение Джексона на огромный, расположенный под углом в 45 градусов прозрачный экран. Для собравшихся в зале театра MGM Grand, расположенного в Лас-Вегасе, все это казалось настолько реальным, что некоторые подумали, что перед ними находится настоящий поп-король. Глубину иллюзии дополняли живые танцоры, располагавшиеся как на переднем, так и на заднем плане.
«Когда люди, знавшие Майкла при жизни лично, начали плакать в зале во время шоу, мы поняли, что сделали свою работу качественно. В тот момент мы сами заплакали», — подытожил Текстор.
hi-news.ru