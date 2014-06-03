Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как рассказали в канцелярии специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, главное разбирательство по делу гражданина Великобритании Баруха Питера назначено на 10 часов утра 10 июня. Дело рассматривает председатель ювенального суда Фарида КУРМАНОВА.

Напомним, британец Барух ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала" в Уральске. В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Ему было предъявлено обвинение по статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и 124 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно". 21 мая дело Баруха Питера было передано в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

- Барух обвиняется в том, что в период пребывания на территории республики Казахстан, изготавливал и хранил в целях распространения, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, - рассказал прокурор г.Уральск Айдын РАШИДОВ.- Преступления он совершал посредством интернета в социальной сети "Вконтакте", где он зарегистрировался под псевдонимом "Патрик Браун", предлагал дружбу и вступал в переписку с несовершеннолетними. По словам прокурора, при знакомстве британец представлялся известным фотографом и обещал несовершеннолетним рост в модельном бизнесе, и девочки соглашались встречаться с ним в номере гостиницы, где он и проживал. Далее Барух Питер уговорами и выплатой денег склонял несовершеннолетних к съемкам в обнаженном виде и в различных позициях. Всего британец изготовил более 2 тысяч фотографий порнографического характера. На него поступило 7 заявлений от несовершеннолетних жительниц Атырау и еще 3 от жительниц Уральска. К слову, как рассказал прокурор, к ним пришло обращение родителей Баруха Питера, которые просили учесть семейное положение их сына (он воспитывает двух малолетних детей), а также возраст родителей, и даже в случае признания судом его виновности, не лишать их сына свободы. Между тем, 9 из 11 потерпевших подали исковое заявление на возмещение морального ущерба в общей сложности на 5 миллионов 400 тысяч тенге.

Айдын РАШИДОВ отметил, что Барух Питер будет находиться под арестом до окончания суда.

К слову, если вина британца будет доказана, ему грозит до 9 лет лишения свободы, и наказание он будет отбывать в местах лишения свободы Казахстана.