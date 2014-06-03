Свой рассказ о пути, по которому движется «АвтоМаг», я адресую всем предпринимателям, кто сомневается в чем-то, боится проблем, не доверяет изменениям, не верит в свои силы и, несмотря ни на что, стремится к развитию своего дела.
Что мы считаем главным достижением компании «АвтоМаг» за последнее время? Это то, что, несмотря на финансовый кризис, мы сумели завершить строительство нашего здания. Компания расширила производственные помещения практически в два раза. Помимо всего прочего, кредит позволил нам позаботиться о фасаде здания, которое после завершения всех работ украсит центр г. Аксая.
Но получить такой результат без государственной поддержки предпринимательства было бы сложновато. Трудно переоценить программу кредитования малого и среднего бизнеса, проекты обучения и консультирования предпринимателей в рамках «Дорожной карты бизнеса 2020», «Программы поддержки МСБ от Европейского банка реконструкции и развития» и другие, которые помогают предпринимателям выстоять в тяжелые времена и продолжать развиваться. В Казахстане созданы условия для того, чтобы предприимчивые люди могли зарабатывать сами, создавать рабочие места, повышать уровень бизнеса. В этом – прямая заслуга Правительства РК, по решению которого бизнес-сообщество получает содействие.
Я нередко сталкивалась с мнением предпринимателей, которые считают, что получить кредиты порой невозможно. Ясно, что огромный перечень необходимых для этого документов иногда парализует людей. Но нужно идти до конца. Как пример – собственная история. При заявке на кредит наша компания получила от банка небольшой список нужных документов, который увеличивался с каждым днем. А я находилась в отъезде, но мои сотрудники не сдались, и вовремя предоставили банку все что нужно. Сделать это можно только при условии прозрачности бизнеса. Когда он ведется с правильным учетом, с соблюдением всех законов, коллектив способен справиться с задачей любой сложности. Здесь важно, раз и навсегда выбрав стратегию предельной честности перед самим собой и государством, дать работникам четкое представление о целях, на которые будет направлен кредит. Понимание и поддержка коллективом намерений развивать бизнес родного предприятия играет огромную роль и обеспечивает успех.
Как видите, ничего нового или сверхсекретного я вам не сообщила. Раз назвался предпринимателем, нужно доказать, что ты этого звания достоин. Нужно опираться на трудовой коллектив, который всегда пойдет за настоящим лидером с понятными позитивными целями, направленными на созидание. Уровень ответственности руководителя как раз заключается в том, чтобы суметь убедить, вдохновить и направить людей.
Скажите, где учат предпринимателей? Нас учит сама жизнь. Мы без дипломов и преподавателей как могли начинали и вели свой бизнес, на ходу что-то осваивали, во что-то вникали, а останавливаться нельзя, нужно много учиться. По своему опыту знаю, что много предпринимателей России обучаются, посещают тренинги и семинары, причем ради знаний, которые можно применить, чтобы получать хорошие результаты. Сама жизнь доказывает, что надо учиться у успешных людей. Не успокаивайте себя достигнутыми результатами, не слушайте «доброжелателей» вокруг, отговаривающих вас от дальнейших усилий. Сравните себя со Стивом Джобсом, основателем компании «Apple», с Вагитом Алекперовым, президентом компании «Лукойл», и Валерием Джунусовым, президентом АО «Группы компаний Конденсат», не занижайте планку побед с самого начала.
Сегодня назрела жизненная необходимость работать совместно – предпринимателям и властям. Создана Национальная палата предпринимателей, работа которой на всех уровнях должна объединить самые передовые силы общества. Поэтому такой живой интерес вызвал у бизнесменов I форум предпринимателей, который прошел в мае в Уральске. На нем определились ожидания, заявленные к предпринимателям в РК. Это - приглашение к проявлению деловых способностей каждого руководителя в МСБ. Остаться равнодушными к такой задаче – значит отказаться от участия в строительстве нового Казахстана, в котором предстоит жить и работать нашим детям.