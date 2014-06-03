Что мы считаем главным достижением компании «АвтоМаг» за последнее время? Это то, что, несмотря на финансовый кризис, мы сумели завершить строительство нашего здания. Компания расширила производственные помещения практически в два раза. Помимо всего прочего, кредит позволил нам позаботиться о фасаде здания, которое после завершения всех работ украсит центр г. Аксая. Но получить такой результат без государственной поддержки предпринимательства было бы сложновато. Трудно переоценить программу кредитования малого и среднего бизнеса, проекты обучения и консультирования предпринимателей в рамках «Дорожной карты бизнеса 2020», «Программы поддержки МСБ от Европейского банка реконструкции и развития» и другие, которые помогают предпринимателям выстоять в тяжелые времена и продолжать развиваться. В Казахстане созданы условия для того, чтобы предприимчивые люди могли зарабатывать сами, создавать рабочие места, повышать уровень бизнеса. В этом – прямая заслуга Правительства РК, по решению которого бизнес-сообщество получает содействие. Я нередко сталкивалась с мнением предпринимателей, которые считают, что получить кредиты порой невозможно. Ясно, что огромный перечень необходимых для этого документов иногда парализует людей. Но нужно идти до конца. Как пример – собственная история. При заявке на кредит наша компания получила от банка небольшой список нужных документов, который увеличивался с каждым днем. А я находилась в отъезде, но мои сотрудники не сдались, и вовремя предоставили банку все что нужно. Сделать это можно только при условии прозрачности бизнеса. Когда он ведется с правильным учетом, с соблюдением всех законов, коллектив способен справиться с задачей любой сложности. Здесь важно, раз и навсегда выбрав стратегию предельной честности перед самим собой и государством, дать работникам четкое представление о целях, на которые будет направлен кредит. Понимание и поддержка коллективом намерений развивать бизнес родного предприятия играет огромную роль и обеспечивает успех. Как видите, ничего нового или сверхсекретного я вам не сообщила. Раз назвался предпринимателем, нужно доказать, что ты этого звания достоин. Нужно опираться на трудовой коллектив, который всегда пойдет за настоящим лидером с понятными позитивными целями, направленными на созидание. Уровень ответственности руководителя как раз заключается в том, чтобы суметь убедить, вдохновить и направить людей. Скажите, где учат предпринимателей? Нас учит сама жизнь. Мы без дипломов и преподавателей как могли начинали и вели свой бизнес, на ходу что-то осваивали, во что-то вникали, а останавливаться нельзя, нужно много учиться. По своему опыту знаю, что много предпринимателей России обучаются, посещают тренинги и семинары, причем ради знаний, которые можно применить, чтобы получать хорошие результаты. Сама жизнь доказывает, что надо учиться у успешных людей. Не успокаивайте себя достигнутыми результатами, не слушайте «доброжелателей» вокруг, отговаривающих вас от дальнейших усилий. Сравните себя со Стивом Джобсом, основателем компании «Apple», с Вагитом Алекперовым, президентом компании «Лукойл», и Валерием Джунусовым, президентом АО «Группы компаний Конденсат», не занижайте планку побед с самого начала. Сегодня назрела жизненная необходимость работать совместно – предпринимателям и властям. Создана Национальная палата предпринимателей, работа которой на всех уровнях должна объединить самые передовые силы общества. Поэтому такой живой интерес вызвал у бизнесменов I форум предпринимателей, который прошел в мае в Уральске. На нем определились ожидания, заявленные к предпринимателям в РК. Это - приглашение к проявлению деловых способностей каждого руководителя в МСБ. Остаться равнодушными к такой задаче – значит отказаться от участия в строительстве нового Казахстана, в котором предстоит жить и работать нашим детям.