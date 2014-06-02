Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". шашлычок Уральский городской суд признал 25-летнего уральца виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 251 УК РК - "Незаконные приобретение, сбыт, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", 257 УК РК - "Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти", а также 119 УК РК - "Оставление в опасности", и был приговорен к 2,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Напомним, 22 января пьяный мужчина привязал к руке скотчем гранату и пугал ею клиентов кафе "Шашлычок", что находится в районе железнодорожного вокзала. Он пригрозил официантке взорвать гранату в ответ на то, что последняя не смогла предоставить ему зарядное устройство для телефона. Испугавшись, официантка вызвала охранников. Прибывший сотрудник охранной службы потребовал немедленно отдать ему гранату, на что хулиган пригрозил взорвать гранату. Затем, взяв со стола ложку, стал отрывать изоленту, которой была обмотана граната. В это время сотрудник охраны набросился на хулигана и отобрал у него боеприпас. На место ЧП были вызваны все экстренные службы города.