Источник: GLOBAL LOOK press с сайта dni.ru Супруга британского принца Уильяма герцогиня Кэтрин отправилась с мужем в Шотландию. Однако во время дегустации виски Кейт явно перебрала с алкоголем. Накануне, 29 мая, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили с визитом Шотландию. Отметим, что это первый совместный выход супругов после их турне по Австралии и Новой Зеландии. Кэтрин и Уильям посетили Стратхэрнский кампус и среднюю школу Криффа, а также пообщались с кадетами и бойскаутами. Затем супруги прогулялись по местному парку, в котором заложили мемориальную доску. Герцогиня выглядела как всегда очаровательно в своем кораллово-красном пальто от Jonathan Saunders. И хотя верхняя одежда скрывала фигуру Кейт, нельзя было сказать, что супруга принца так уж заметно набрала вес из-за беременности, как утверждали СМИ. После официального визита супругам устроили экскурсию по знаменитому заводу по производству виски The Famous Grouse. Эта винокурня считается старейшей в Шотландии – она была основана в 1775 году, хотя само название марки и известная этикетка с перепелкой появились лишь в 1896 году. Осмотрев производство, Кэтрин и Уильям прошли в дегустационный зал, где им налили по порции солодового виски. Супруги нюхали и смаковали напиток, при этом, отмечает Daily Mail, алкоголь быстро ударил герцогине в голову: Кейт принялась безостановочно хихикать над шутками своего мужа. Выпитая Кэтрин порция виски развеяла все слухи о беременности: если бы принцесса действительно была в положении, вряд ли бы она прикоснулась к спиртному. Напомним, что на днях в зарубежной прессе появились сообщения о второй беременности Кейт Миддлтон. Утверждалось, будто бы Кэтрин подарит своему мужу двойню, причем сообщался даже пол: якобы герцогиня ждет девочек. Позже Букингемский дворец выступил с комментариями. Как заявили представители королевской семьи, "они не комментируют подобного рода слухи". И при этом подчеркнули, что не располагают официальной информацией о том, что супруга принца Уильяма в положении. dni.ru