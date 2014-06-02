Рекордная цифра была зафиксирована в ночь на 31 мая. Видеоклип южнокорейского певца PSY (Пак Чэ Сана) на песню Gangnam Style набрал более двух миллиардов просмотров на YouTube, что стало первым случаем за всю историю видеохостинга, когда видеоролик набрал такое рекордное число "кликов", сообщают Дни.Ру со ссылкой на информационный портал о мире музыкальной индустрии Billboard. "Мега-хит стал первым видео в истории, которое превзошло два миллиарда просмотров", – говорится в сообщении. По данным на 31 мая на официальной странице PSY в YouTube зафиксировано 2 000 482 732 просмотра клипа. Между тем приблизиться к PSY удалось только клипу певца Джастина Бибера "Baby", этот клип в YouTube набрал более одного миллиарда "кликов". Напомним, что PSY в 2013 году стал первым корейцем, который получил престижную награду Billboard Music Awards. Южнокорейский рэпер получил эту награду за свой хит Gangnam Style, опередив таких популярных певцов, как Тейлор Свифт и Карли Рэй Джепсон. Также танец Gangnam Style стал известным благодаря красочному клипу, который набрал в 2013 году YouTube более 560 миллионов просмотров, что в десять раз превышает численность населения Южной Кореи. Между тем ролик стал своего рода карикатурой PSY на обитателей модного сеульского района Каннам, где с начала 1990-х годов собирается южнокорейская "золотая молодежь". Клип на песню Gangnam Style южнокорейского рэпера PSY, настоящее имя которого Пак Чэ Сан, был выложен на YouTube в июле 2012 года. Этот ролик стал самым популярным видео за всю историю ресурса.