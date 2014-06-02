Напомним, 24 мая в Уральске ушла из дома и не вернулась девятиклассница Салтанат САБИТ. По словам Самал САДРИНОЙ, она спала, когда ее дочь оделась и вышла из дома. Девочка до этого уже несколько раз пропадала. В последний раз она ушла из дома 10 апреля, а нашли ее только через 42 дня инспектора полиции. После своего возвращения 15-летняя Салтанат рассказала маме, что ее насильно удерживали в частном доме. - Дочку нашли вчера, - рассказала Самал. - Она назначила встречу одному из своих друзей, а он рассказал о встрече мне. На встречу в итоге пошла я. По словам матери, девочка не рассказывает, где была все это время, а также молчит и о том, не возвращалась ли она домой добровольно или ее удерживали.