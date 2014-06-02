Сегодня, 2 июня, для детей с ограниченными возможностями организовали праздник к международному дню защиты детей.

Мероприятие организовали сотрудники областной и городской психолого-медико-педагогический консультации (ПМПК). На праздник пришли около 30 дошколят со своими мамами и бабушками. Кто-то пришел своими ножками, других детей привезли на колясках, самых маленьких родители принесли на руках. - Мы не просто обследуем детей, но и проводим с ними занятия, - говорит заведующая областной ПМПК Райса МАСЕЛОВА. - У нас работают логопеды, психологи, дефектологи, социальные работники, которые помогают детям с ограниченными возможностями дошкольного возраста во всестороннем развитии. То есть нашей задачей является довести их к тому, чтобы к школьному возрасту их развитие нормализовалось на столько, на сколько это возможно. Сегодня мы хотим провести для них веселый задорный праздник. И такие праздники мы устраиваем для детей довольно часто. Это дает возможность детям быстрее адаптироваться в нашей жизни, стать более уверенными в себе.

На праздник к детям пришли сказочные герои: Красная Шапочка, Буратино, и даже Баба-яга. Дети веселились, соревновались, танцевали и отвечали на веселые загадки. 6487 детей с ограниченными возможностями насчитываются в ЗКО на сегодняшний день. - Мы ходим сюда почти уже год, - говорит одна из мам Алия БЕКЕШОВА. - С дочкой Оксаной проводят занятия три раза в неделю. Тут мы учимся лечебной дыхательной гимнастике, занимаемся с дефектологом. Но что самое главное, здесь проводятся вот такие праздники, в которых с удовольствием принимают участие и наши дети, и мы сами. Спасибо за такой праздник, всем, кто его организовал.

Между тем, коллектив ПМПК придумал развлечение не только для детей, но и для мам. Веселая Баба-яга собрала всех вместе станцевать веселый флэш-моб. Мамы и бабушки, а также коллектив областной и городской консультации показали ребятам «мастер-класс» на танцполе. - Сегодня мы провели праздник для детей, которые в силу своих психофизических возможностей не могут посещать общеобразовательные учреждения, - рассказала заведующая городской ПМПК Гульбаршин АРИСТАНОВА. - На сегодняшний день у нас очень много детей, которые не охвачены общеобразовательным процессом. Данная категория детей получает коррекционные навыки в дошкольных инклюзивных кабинетах, которых в нашем городе насчитывается девять. Дети - это наше будущее и наша задача сделать так, чтобы они жили в радости и были счастливы. После веселых викторин и танцев, детям показали сказку «Теремок», а также вручили подарки от спонсора ТОО «СтройСервис Плюс».

