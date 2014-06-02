Сегодня, 2 июня, прошел первый поток сдачи единого национального тестирования, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Сегодня, в 9:00 в ЗКГУ им. М. Утемисова началось тестирование, которое сдавали выпускники городских и районных школ. -Тесты были не сложными по сравнению с пробными. Казахский язык и математику я написал без затруднений, а вот с вопросами по русскому языку пришлось повозиться. Пятым предметом я писал английский, надеюсь, сдал неплохо, так как готовился очень тщательно, - рассказал выпускник лицея №35 Дмитрий ДАНИЛОВ. - Нас при входе проверяли металлоискателями, у многих выпускников изъяли сотовые телефоны и шпаргалки. К слову, Дмитрий ДАНИЛОВ вышел вторым из числа сдающих тесты. Возле ворот выпускников ожидали более тысячи «болельщиков», из числа родителей, учителей и друзей. К слову, из аудиторий велась онлайн-трансляция сдачи единого национального тестирования, и родители могли наблюдать за своими детьми. Свои результаты выпускники смогут увидеть уже в 16 часов на стендах ЗКГУ или же на сайте nct-48.narod.ru.