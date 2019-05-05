Казахстанская сборная по MMA одержала рекордную победу над всеми остальными участниками чемпионата Азии по ММА. Турнир проходил в Бангкоке, Таиланд. Представители из Казахстана одержали триумфальную победу: завоевали 7 золота, 9 серебра и 5 бронзы , и заняли 1 место в общекомандном зачете. Блестящая победа! Наши спортсмены лучшие в мире! Поздравляем, ребята!