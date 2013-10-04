фото с сайта con.gov.kz фото с сайта con.gov.kz В Астане и Алматы в пилотном режиме запущен проект по оказанию государственных услуг с выездом на дом, передает Today.kz со ссылкой на Министерство транспорта и коммуникаций РК. Лица с инвалидностью 1 и 2 категории, не имеющие возможности замостоятельно прийти в ЦОН, смогут воспользоваться этими услугами. "Согласно утвержденным стандартам оказания государственных услуг, для того, чтобы получить госуслугу, заявитель должен обратиться в ЦОН лично. Лицам с ограниченными возможностями данное требование выполнить проблематично, поэтому было принято решение, что к данной категории людей сотрудники ЦОНа приедут сами", - сообщил председатель комитета по автоматизации госуслуг и координации деятельности ЦОН Багдат Мусин. Для этого человеку с ограниченными возможностями необходимо позвонить в Единый контакт-центр по номеру 1414, сообщить свои данные, узнать перечень необходимых документов и оставить заявку. После этого к клиенту домой в удобное для него время выедет сотрудник ЦОНа. "До конца этого года аналогичная услуга будет доступна в остальных центрах обслуживания населения республики", - сказал Мусин.