Иллюстративное фото с сайта kazanfirst.ru Иллюстративное фото с сайта kazanfirst.ru 1 октября в ЦОУ УВД города Актобе поступило сообщение о том, что в одном из домов в районе «Москва» скончался мужчина. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила 60-летнего мужчину с рубленной раной головы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД Актобе. Как выяснилось, в тот вечер к пострадавшему заглянул давний друг. Во время застолья между приятелями возникла ссора, которая продолжилась во дворе частного дома. Гость, схватив стоявшую рядом с ним тяпку, ударил ею хозяина дома по голове и ногам. После этого он ушел, а пострадавший смог заползти в дом, где попросил своего 65-летнего брата, прикованного к постели, вызвать полицию. До приезда скорой мужчина умер от обильной кровопотери. 58-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.