фото с сайта alma-ata.alm.slando.kz фото с сайта alma-ata.alm.slando.kz В Алматинской области прокуроры выявили почти 3 тысячи фактов незаконной продажи земельных участков, передает 31 канал. По сообщению прокуроров, в национальных парках и водоохранных зонах области выявлены факты продажи охраняемых участков - местные акимы незаконно распределяли государственную землю. А также подделывали документы, меняли целевое назначение участков и генпланы населенных пунктов. Всего было выявлено около 3 тысяч актов незаконной продажи, отменено более 1000 госактов. Уголовные дела заведены в отношении 4 районных акимов и 12 сельских. Сейчас близ Алматы выросли целые нелегальные поселения, а суды региона переполнены исками от граждан, которые годами не могут оформить документы на свои участки. "Я думаю, что с правовой дисциплиной в рядах местной власти в сфере земельных отношений действительно есть серьезные упущения. Вот, те нарушения, которые были допущены аульными акимами. Они никак не должны были оставаться без внимания акимов районов", - заявил начальник управления Генпрокуратуры РК Канат Сейтгаппаров. Заместитель акима Алматинской области Тынышбай Досымбеков заверил, что уровень специалистов, занимающихся земельными вопросами в регионе, сответствует предъявляемым им требованиям, и пообещал навести порядок. Источник: today.kz