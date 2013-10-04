фото с сайта news.headline.kz фото с сайта news.headline.kz Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Казахстан, передает Новости Беларуси. Сразу после приземления в аэропорту Астаны он отправился к монументу "Защитникам Отечества", к подножию которого возложил цветы. Этот монумент расположен в одной из зеленых зон старой части столицы, которая используется для проведения парадов в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и является парком отдыха для астанчан. Рядом с монументом находится Аллея глав государств с растущими елями, которые во время своих визитов в Астану посадили президенты других стран. Одна из елей принадлежит Лукашенко. Он посадил это дерево в мае 2005 года. Согласно программе визита, Лукашенко встретится с Нурсултаном Назарбаевым для переговоров в формате "один на один" и расширенном составе, а также посетит Белорусско-казахстанский учебно-производственный центр подготовки и переподготовки инженерных кадров при Казахском агротехническом университете имени Сакена Сейфуллина. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов. Источник: today.kz