С технического этажа обвалилась новая кладка облицовочного кирпича и помяла козырёк подъезда, а также коридор из профлиста, который якобы обеспечивают безопасность у входа в подъезд, в случае падения кирпичей.

В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Татьяна Маркова. Она живёт в доме, расположенном по адресу: Монкеулы, 108/5 и является владелицей одной из квартир этой девятиэтажки. Татьяна Маркова пожаловалась на ремонт фасада, который, по её мнению, делают с нарушениями. Её возмутил последний случай, который произошёл 30 апреля. С технического этажа обвалилась новая кладка облицовочного кирпича и помяла козырёк подъезда, а также коридор из профлиста, который должен обеспечивать безопасность у входа в подъезд, в случае падения кирпичей. Она отмечает, что если бы там находились люди, то трагического случая избежать не удалось бы.

— У нас упала кирпичная кладка со стены. Сейчас идёт облицовочная замена кирпича, так как поступили жалобы от жильцов этого дома на холод в домах. Старую кладку сняли, утеплили, заштукатурили, а новую, получается, кладут. Кладка обрушилась, помяла подъезд, крышу. Хорошо, что всё обошлось, — говорит Татьяна Маркова.

На месте мы пытались получить комментарий от технического надзора, но нас направили к подрядчику. Чтобы выяснить, кто является подрядчиком, мы позвонили в ОСИ.

— Почему вас интересует этот вопрос? Мы не даём комментарии, ничего не могу сказать вам. Я не хочу вам говорить что-то, потому что от вас нет никакой пользы. Не нужно нам портить репутацию. Не мешайте пожалуйста. Работа идёт нормально и всё, — ответила председатель ОСИ, к которому относится дом Монкеулы, 108/5.

После этого мы обратились к представителю АО «Казахстанская жилищная компания» по ЗКО Бирлесу Сарсенбаю. Он ответил, что не имеет права комментировать и посоветовал обратиться с письменным запросом в компанию. Мы отправили официальный запрос в КЖК. Из ответа от компании узнали, что на основании обращений жителей в компанию, в августе 2021 года проведено техническое обследование дома аккредитованной организацией ТОО «АСП-ЭКС». В соответствии с техническим заключением обнаружены дефекты кирпичной облицовки (неполное заполнение вертикальных растворных швов), что является причиной продувания и неравномерного распределения нагрузки, которая привела к деформации. Указанные в заключении дефекты не влияют на работоспособность основных несущих конструкций и обследуемый жилой дом пригоден к дальнейшей эксплуатации, заявили в КЖК.

— ТОО «АСП-ЭКС» даны рекомендации о необходимости проведения капитального ремонта. В том числе рекомендовано демонтировать кирпичную облицовку здания, утеплить участки стен в местах прохождения колонн и ригелей каркаса и выполнить устройство нового облицовочного слоя из кирпича, — говорится в ответе компании.

В КЖК сообщили, что гарантийный срок застройщика ТОО «Бірлік» на качество строительства составляет 24 календарных месяца с даты подписания акта приемки в эксплуатацию, срок гарантии на основные и несущие конструкции — 10 лет. Однако, застройщиком в рамках гарантийного срока не были устранены дефекты, отраженные в заключении технического обследования ТОО «АСП-ЭКС». В связи с чем, 7 июня 2023 года решением Специализированного межрайонного экономического суда ЗКО удовлетворено требование компании обязать ТОО «Бірлік» устранить дефекты, что подтверждает вину ТОО «Бірлік» в ненадлежащем качестве строительства, отмечают в КЖК. Кроме того, в КЖК пояснили, что на момент предъявления компанией судебного акта с требованием устранить дефекты к ТОО «Бірлік» товарищество уже находилось на стадии реабилитации с дальнейшим переходом на стадию банкротства. Поэтому КЖК принялась устранять дефекты за свой счет и проводить капремонт дома.

Как выяснилось из ответа, за три года капремонта сменилось три компании. Вначале это было ТОО «Балтимен», с которым в июне 2024 года договор был расторгнут. В июле 2024 года ОСИ заключило договор с ТОО «Караванный путь» и договор с ними был расторгнут в феврале 2025 года из-за необоснованной приостановки строительных работ. Сейчас договор на капремонт заключили с ТОО «Гарант Строй Астана».