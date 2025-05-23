В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Татьяна Маркова. Она живёт в доме, расположенном по адресу: Монкеулы, 108/5 и является владелицей одной из квартир этой девятиэтажки. Татьяна Маркова пожаловалась на ремонт фасада, который, по её мнению, делают с нарушениями. Её возмутил последний случай, который произошёл 30 апреля. С технического этажа обвалилась новая кладка облицовочного кирпича и помяла козырёк подъезда, а также коридор из профлиста, который должен обеспечивать безопасность у входа в подъезд, в случае падения кирпичей. Она отмечает, что если бы там находились люди, то трагического случая избежать не удалось бы.
— У нас упала кирпичная кладка со стены. Сейчас идёт облицовочная замена кирпича, так как поступили жалобы от жильцов этого дома на холод в домах. Старую кладку сняли, утеплили, заштукатурили, а новую, получается, кладут. Кладка обрушилась, помяла подъезд, крышу. Хорошо, что всё обошлось, — говорит Татьяна Маркова.
На месте мы пытались получить комментарий от технического надзора, но нас направили к подрядчику. Чтобы выяснить, кто является подрядчиком, мы позвонили в ОСИ.
— Почему вас интересует этот вопрос? Мы не даём комментарии, ничего не могу сказать вам. Я не хочу вам говорить что-то, потому что от вас нет никакой пользы. Не нужно нам портить репутацию. Не мешайте пожалуйста. Работа идёт нормально и всё, — ответила председатель ОСИ, к которому относится дом Монкеулы, 108/5.
После этого мы обратились к представителю АО «Казахстанская жилищная компания» по ЗКО Бирлесу Сарсенбаю. Он ответил, что не имеет права комментировать и посоветовал обратиться с письменным запросом в компанию. Мы отправили официальный запрос в КЖК. Из ответа от компании узнали, что на основании обращений жителей в компанию, в августе 2021 года проведено техническое обследование дома аккредитованной организацией ТОО «АСП-ЭКС». В соответствии с техническим заключением обнаружены дефекты кирпичной облицовки (неполное заполнение вертикальных растворных швов), что является причиной продувания и неравномерного распределения нагрузки, которая привела к деформации. Указанные в заключении дефекты не влияют на работоспособность основных несущих конструкций и обследуемый жилой дом пригоден к дальнейшей эксплуатации, заявили в КЖК.
— ТОО «АСП-ЭКС» даны рекомендации о необходимости проведения капитального ремонта. В том числе рекомендовано демонтировать кирпичную облицовку здания, утеплить участки стен в местах прохождения колонн и ригелей каркаса и выполнить устройство нового облицовочного слоя из кирпича, — говорится в ответе компании.
В КЖК сообщили, что гарантийный срок застройщика ТОО «Бірлік» на качество строительства составляет 24 календарных месяца с даты подписания акта приемки в эксплуатацию, срок гарантии на основные и несущие конструкции — 10 лет. Однако, застройщиком в рамках гарантийного срока не были устранены дефекты, отраженные в заключении технического обследования ТОО «АСП-ЭКС». В связи с чем, 7 июня 2023 года решением Специализированного межрайонного экономического суда ЗКО удовлетворено требование компании обязать ТОО «Бірлік» устранить дефекты, что подтверждает вину ТОО «Бірлік» в ненадлежащем качестве строительства, отмечают в КЖК. Кроме того, в КЖК пояснили, что на момент предъявления компанией судебного акта с требованием устранить дефекты к ТОО «Бірлік» товарищество уже находилось на стадии реабилитации с дальнейшим переходом на стадию банкротства. Поэтому КЖК принялась устранять дефекты за свой счет и проводить капремонт дома.
Как выяснилось из ответа, за три года капремонта сменилось три компании. Вначале это было ТОО «Балтимен», с которым в июне 2024 года договор был расторгнут. В июле 2024 года ОСИ заключило договор с ТОО «Караванный путь» и договор с ними был расторгнут в феврале 2025 года из-за необоснованной приостановки строительных работ. Сейчас договор на капремонт заключили с ТОО «Гарант Строй Астана».
— В связи с частичным обрушением кирпичной кладки фасада жилого дома компания пригласила представителей городских служб и уполномоченных органов для оценки ситуации. Выводы о нарушении требований техники безопасности могут быть сделаны исключительно уполномоченным органом на основании обращения заказчика капитального ремонта, то есть ОСИ. Ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при проведении ремонтных работ возлагается на подрядную организацию в соответствии с договором, заключённым с ОСИ. Контроль за производством работ осуществляют представители авторского и технического надзора. В результате происшествия пострадавших и материального ущерба жителям не зафиксировано. Фрагменты кирпичной кладки упали на защитный козырёк, установленный заранее для обеспечения безопасности жильцов до начала ремонтных работ. Последствия обрушения были полностью устранены силами подрядной организации. Дополнительно по инициативе подрядчика и технического надзора усилены меры по соблюдению техники безопасности, установлены дополнительные ограждения по согласованию с жителями, — заключили в КЖК.
