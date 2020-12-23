В конце прошлой недели британское правительство на экстренном заседании выступило с заявлениями о том, что коронавирус мутировал и стал заразнее на 70 процентов. Заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков прокомментировал эффективность российской вакцины "Спутник V" в условиях выявления нового штамма коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz. Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина "Спутник V" Иллюстративное фото из архива "МГ" На вопрос, может ли стать российская вакцина "Спутник V", которую начали производить в Казахстане, неэффективной в связи с мутацией коронавируса, Нурлыбек Асылбеков ответил, что "это покажет время". - Насчет эффективности вакцины - покажет время. Действительно, по аналогии с гриппом коронавирус может мутировать и изменить свою РНК-составляющую, потому что вирус будет "защищаться". Что касается прививок, то если будут другие штаммы, наука будет решать этот вопрос. Думаю, ученые найдут способ, чтобы наработать вакцину именно против условного штамма, - отметил Нурлыбек Асылбеков.  