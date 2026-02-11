Корпорация «Казахмыс» последовательно развивает взаимодействие с государственными органами, научными и образовательными организациями с целью подготовки инженерных кадров и внедрения прикладных научных решений в горно-металлургическом комплексе.



На рабочей встрече Министра науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек и председателя Правления ТОО Корпорация Казахмыс Руслана Өскенәлі были обсуждены ключевые направления сотрудничества в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовки инженерных и научных кадров, а также цифровизации производственных процессов.



Отдельное внимание стороны уделили инициативе открытия филиала Colorado School of Mines совместно с Университетом Ұлытау. Реализация проекта предусматривает развитие образовательных и научно-исследовательских программ, внедрение международных образовательных стандартов и укрепление научно-образовательного потенциала области Ұлытау.



При обсуждении образовательной модели ТОО «Корпорация Казахмыс» и Министерство науки и высшего образования РК ежегодно на париретной основе будут выделять 100 грантов для обучения студентов по трехдипломной программе. Реализация инициативы рассчитана на пять лет и направлена на развитие индустрии не только в Казахстане, но и в странах Центральной Азии, а также на формирование устойчивого потока высококвалифицированных инженерных кадров.



В части подготовки кадров Корпорация «Казахмыс» участвует в реализации программы индустриального PhD. В настоящее время 15 сотрудников Корпорации проходят обучение по профильным направлениям в области горного дела и металлургии. Программа ориентирована на формирование специалистов, способных внедрять научные разработки и современные технологии непосредственно в производственные процессы.



Также обсуждены возможности сотрудничества по программе «Болашак» в части обучения сотрудников Корпорации, а также развития совместных образовательных и наставнических инициатив.



Отдельным направлением сотрудничества является развитие научно-технологических хакатонов. Корпорация «Казахмыс» стала первой промышленной компанией, поддержавшей проведение отраслевых хакатонов, ориентированных на решение реальных производственных задач. В 2024–2025 годах два хакатона были проведены на производственных и технологических площадках Корпорации, при этом рассмотрено более 23 производственных задач.



С учётом объявления 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта стороны подтвердили планы провести третий научно-технологический хакатон в текущем году, ориентированный на развитие промышленной цифровизации, автоматизации и внедрение ИИ-решений в горно-металлургическом комплексе.



Корпорация «Казахмыс» рассматривает развитие образовательной и научной инфраструктуры, в том числе на базе области Ұлытау, как один из ключевых факторов устойчивого регионального развития и повышения технологического уровня производства. Работа по расширению сотрудничества в сфере науки и образования будет продолжена.