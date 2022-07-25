Управление здравоохранения региона разбирается в ситуации, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО начинают проверку вакцинации сотрудников предприятий Иллюстративное фото из архива "МГ" Vera.kz сообщает, что медсестра общей практики второй больницы района Байтерек написала письмо на имя председателя агентства по делам госслужбы. Она заявляет, что заместитель руководителя больницы регулярно требует от медсестёр фальсифицировать вакцинацию, выписывая подложные паспорта без фактического получения прививки. Также она, по словам медсестры, ведёт платный приём пациентов в своём рабочем кабинете и вынуждает пациентов производить оплату не через кассу, а на её личный карточный счёт или оплату наличными. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что направили в больницу комиссию.
- Выслушали обе стороны конфликта, взяли объяснительные и для дачи правовой оценки руководство управления здравоохранения ЗКО решило написать заявления в департамент агентства по противодействию коррупции и департамент полиции для проверки указанных фактов, - говорится в сообщении ведомства.
После завершения проверок управление обещало опубликовать подробный комментарий.