- По проспекту Евразия произошло столкновение патрульной машины и мотоцикла. В результате ДТП пострадал пассажир мотоцикла, - рассказалМотоцикл выезжал со стоянки "Сити центра" напротив одностороннего движения и пытался пересечь проспект Евразия по диагонали, в этот момент машина ДПС ехала по Евразии в сторону улицы Айтиева, после чего мотоцикл врезался в патрульную машину. Как стало известно, пассажира мотоцикла забрала скорая помощь в травмпункт, а водителей мотоцикла и патрульной машины увезли на медицинское освидетельствование.