Мужчина, который попросил сигарету, умер в больнице после шести ножевых ранений.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело. Мужчину обвинили в убийстве из хулиганских побуждений. Из материалов дела следует, что потерпевший в парке обратился к прохожему с просьбой дать сигарету. Обвиняемый ответил отказом, что стало поводом для конфликта. Во время ссоры подсудимый достал нож и нанес потерпевшему шесть ударов, от чего он скончался в больнице.

Вина подсудимого, помимо его частичного признания, подтверждается показаниями свидетеля, заключениями экспертиз, записями камер видеонаблюдения, иными вещественными доказательствами.

Суд при назначении наказания учел смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого малолетних детей. Отягчающим обстоятельством признан опасный рецидив преступлений. Вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан виновным, ему назначили 20 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.