Поднял тему, который рассказал, что казахстанское содержание на КПО с каждым годом растет, есть какие-то сдвиги, но все еще не в том объеме, в каком хотелось бы местным производителям. - По услугам и выделению рабочих мест казахстанское содержание составляет 60-70 процентов, но по товарам, что дало бы наибольший экономический эффект, размещение заказов у наших предприятий примерно 6-7 процентов. Наши предприятия объединяются, создают машиностроительную ассоциацию, куда входят крупные производители области, чтобы достойно участвовать в тендерах КПО. Но каждый раз находятся причины для отказа. Последний раз, когда мы разговаривали большим составом, было решено, что крупные недропользователи, такие как КПО и ТШО, создадут комиссии, которые обследуют наши предприятия с тем, чтобы сказать, могут ли они там разместить заказы или нет, но пока результатов не вижу, - заявил аким области. Присутствующие руководители КПО (кстати, на заседании не было гендиректора Дамиано РАТТИ) выслушали претензии молча, но ничего не ответили. Зато уральские производители вновь и вновь поднимали эту тему. - Вышеназванная комиссия именно в наше предприятие - ЗКМК (бывший «Металлист» - прим. автора) приходила 12 раз. Сколько приходила комиссия из КПО, даже не считал. Уже второй год ждем результатов, что скажут. Пока ни одного болта не сделали для них, - выступил генеральный директор ЗКМК Алиби АХМЕДЖАНОВ. - Только-только какие-то конкретные разговоры начинаются. В прошлом году заключили с нами договор на 37 миллионов, но без приложения! Я бы предложил, чтобы в договоре с КПО по реализации второго этапа развития месторождения был указан конкретный процент товаров и заказов, который они обязаны разместить на наших предприятиях. Руководители местной «оборонки» также высказались, что бывают случаи, что они не могут участвовать в тендерах, потому что там прописываются такие «специальные» требования, чтобы отсечь местных производителей. Министр нефти и газа Узакбай КАРАБАЛИН сказал, что его ведомство никак не может заставить инвесторов размещать заказы у казахстанских производителей только потому, что они казахстанские. - Товары должны быть мирового уровня, чтобы их использовать на таких сероводородных месторождениях, как Карачаганак. В случае чего ведь именно они несут ответственность. С другой стороны мне сегодня сообщили, что заказчики выдвигают такие требования, которые большого влияния на саму продукцию и ее поставку не имеют, тем не менее прописаны так, что наши не могут участвовать в этих тендерах. Вот такие моменты мы будем контролировать. Я знаю уральские предприятия, знаю их возможности, думаю, что у них все получится, - сказал министр в интервью журналистам после совещания. Министр также сообщил, что КПО б.в. уже окупил свои инвестиции. И теперь будет меняться соглашение о разделе продукции. - До того момента, как инвесторы не окупили свои затраты, 20 процентов дохода получали мы (бюджет Казахстана - прим. авт.), а 80 процентов - инвесторы. Теперь будет составляться новое соглашение, согласно которому постепенно мы должны получать 80 процентов дохода, а 20 - инвесторы, - сказал Узакбай КАРАБАЛИН. - Но это будет не сразу. Там есть своя формула, есть такое понятие как индекс справедливости, но ситуация будет меняться в этом и следующем годах. Я считаю, это хорошая новость. Это дополнительные поступления в бюджет. Министр также прокомментировал информацию о том, что в ближайшем будущем все руководство компании КПО б.в. будет базироваться в Уральске, а не в Аксае - центре Бурлинского района как сейчас. - В этом не вижу ничего странного. То, что компания будет находиться здесь, в областном центре, позволит достаточно тесно решать проблемные вопросы с местными властями. Также думаю, что повлияла большая конкуренция между компаниями по привлечению рабочей силы и руководителей проектов, поэтому им нужно создавать условия для своих работников. На Тенгизе начинается проект будущего развития, там нужно будет 16 000 человек во время строительства, в Атырау начинается большой химический комплекс - это тоже несколько десятков тысяч человек. Поэтому компании, работающие в Казахстане, заинтересованы сохранить своих людей, чтобы управляющая часть, ведущие менеджеры не уходили в другие компании. Поэтому перевод офиса в город - это возможность обеспечить стабильную работу руководящего звена, - считает министр Карабалин.