Столкнулись лоб в лоб две автомашины марки Volkswagen Passat и "Лада 2114". Водитель Лады ехал по направлению к ТЭЦ. - Мы объезжали яму, дорога обледенела. Нас выкинуло на встречную полосу, и мы столкнулись с "Пассатом", - говорит один из пассажиров "Лада 2114". На место аварии прибыла скорая помощь, оба водителя госпитализированы в тяжелом состоянии. Пассажир Volkswagen Passat получил травму головы, но от госпитализации отказался.