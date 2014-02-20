Фото: Сергей Романов Фото: Сергей Романов В Уральске отходы нефтепереработки сливают прямо в канализацию, передает корреспондент BNews.kz. Об этом заявило руководство коммунального предприятия ТОО «Батыс Су Арнасы». Сотрудникам компании удалось застать на месте водителя большегруза, который сливал опасные отходы в канализационный колодец. Сейчас обстоятельства происшедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов Водоканальщики сталкиваются со сливом опасных отходов не впервые. За утилизацию нефтешлама компании должны платить большие деньги, а люки ТОО «Батыс Су Арнасы» всегда под рукой. Открыл и сливай в них все подряд. «Полгода охотились. Аварийные машины следили. В разных районах города сливали отходы - на инфекционной больнице, в поселке Зачаганск, в микрорайоне Северо-Восток. В этот раз возле АЗС «КазМунайГаз» водитель «КамАЗа» с двух цистерн начал сливать нефтеотходы. Наш сотрудник сфотографировал, сообщили об этом факте в УЧС и УВД. Данные машины установлены», - сообщил директор ТОО «Батыс Су Арнасы» Асылбек Сакказов. Как сообщили коммунальщики, автомобиль принадлежит частному предпринимателю. На фотографии отчетливо виден номер машины. Сейчас запах нефтеотходов ощущается в районе моста на автопарке. «Это вредно. Тут рядом детский сад, школа. Люди совсем не соображают, что делают», - говорит житель города Жексен Утешев. Особенно тяжело приходится сотрудникам канализационной станции. Там до сих пор невозможно находиться. Стоки черного цвета уходят по коллектору на очистные сооружения. «Напарник на улице ночевал. От этого запаха сероводорода у меня болит голова. Это не в первый раз сливают», - говорит сотрудник ТОО «Батыс Су Арнасы» Николай Булохов. В Уральске уже выявляли водителей ассенизаторных машин, которые сливали отходы в канализацию. Их оштрафовали на довольно приличные суммы. Сейчас расследованием этого факта занялись в природоохранной прокуратуре ЗКО.