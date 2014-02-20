detsadЧП произошло на территории ясли-сада №47 «Байтерек», что находится в районе «Северо-Восток-2». Сейчас сад закрыт, поскольку нет отопления. Как сообщили в МЧС, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В котельной выбило стекла и дверь. Дознаватели предполагают, что нарушены условия эксплуатации газового котла. К счастью, котел находился в отдельном здании, поэтому сам садик не пострадал. Корреспонденту портала «Мой ГОРОД» в садике сообщили, что детей сегодня не принимают, поскольку в здании нет отопления. Такая ситуация продлится до конца недели. К слову,  детсад "Байтерек" был построен в конце декабря 2011 года. Его презентовали как уникальный в своем роде. Дело в том, что впервые для строительства был использован материал сотовый поликарбонат - тонкий материал, который хорошо держит тепло. Площадь детсада 3000 кв. м. Новый садик финансировали из республиканского бюджета, возведение было оценено в 598 млн тенге.  