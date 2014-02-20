Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Предприниматель, продавший выкупленное им здание детсада за 155 миллионов тенге, теперь отвечает в суде за мошенничество в крупных размерах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким района и начальник Шалкарского районо после этой истории лишились своих кресел. При этом в действиях бывшего акима района Рахата СЫДЫКОВА не нашли состава преступления. После строгого выговора Рахат СЫДЫКОВ пересел в кресло акима Каргалинского района. - Уголовное дело, возбужденное за злоупотребление должностными полномочиями на  бывшего начальника Шалкарского районного отдела образования К. ТАБАНАЛЫ, прекратили по амнистии, - сообщает пресс-служба облпрокуратуры. - Действия оценщика А. ИЗБАСКАНОВА переквалифицировали со статьи «Мошенничество» на статью «Дача ложного заключения» с последующим прекращением уголовного дела по амнистии. Причиненный государству ущерб в размере 75 миллионов тенге возместили в доход государства. На директора ГККП «Детское дошкольное учреждение «Нурсат» Г. РАИМХАНОВУ, которая подписала договор купли-продажи здания садика, уголовное дело не возбуждали, применив амнистию. Как уже сообщалось ранее, бизнесмен продал властям за 155 миллионов тенге садик, построенный в советские времена и в свое время приватизированный. При этом реальная оценочная стоимость садика составила 75 миллионов тенге. А частный оценщик предоставил при продаже садика документы о том, что объект стоит 155 миллионов тенге.