«Автоураган» выполняет розыск автомобилей, владельцы которых числятся в базе должников по штрафам, наложенным в результате работы стационарных автоматических измерителей скорости, также осуществляет розыск авто по другим базам ограничений и по оперативным ориентировкам. Сегодня, 20 февраля, в ДВД области огласили первые итоги работы нового комплекса. Так, за полтора месяца выявлено 10 водителей, которые имеют задолженности перед государством и банками второго уровня, на общую сумму свыше 132 миллиона тенге. К примеру, 13 февраля экипажем «Автоураган» была зафиксирована и остановлена автомашина марки «Фольксваген-Пассат» под управлением 47-летнего директора ТОО, который задолжал одному из комбанков около 121 миллиона тенге. После задержания мужчина был передан судебным исполнителям. Добавим, с начала года аппаратно-программный комплекс проверил около 1750 актюбинских водителей. В результате выявлено 9 водителей, управлявших автомобилями с поддельными номерами, и еще двое имели поддельные документы. 15 человек сели за руль, будучи лишенными водительских прав. Помимо этого комплексом «Автоураган» выявлена сотня нарушении ПДД.