Фото с сайта lenta-ua.net Фото с сайта lenta-ua.net Глава фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины Арсений Яценюк заявил, что в ходе состоявшихся в ночь на четверг, 20 февраля, переговоров лидеров оппозиции с президентом Украины Виктором Януковичем достигнута договоренность о перемирии, сообщает Lenta.ru. Заявление Яценюка размещено на официальном сайте фракции "Батькивщина". "Есть позитивная новость — штурм и зачистка Майдана, которые планировались, отменены, — сообщил Яценюк. — Сейчас объявлено перемирие и начало переговорного процесса для стабилизации ситуации". Кроме Яценюка в переговорах с президентом Украины участвовали лидер партии "УДАР" Виталий Кличко и глава "Свободы" Олег Тягнибок. 18 февраля в Киеве начались ожесточенные столкновения между сторонниками оппозиции и сотрудниками правоохранительных сил. В результате беспорядков, по официальным данным, погибли 26 человек. Еще около 800 человек получили ранения. Ранним утром 19 февраля президент Украины Виктор Янукович выступил с обращением, в котором, в частности, призвал оппозицию "сесть за стол переговоров" и "пойти на компромисс".