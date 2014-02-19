Иллюстративное фото с сайта novostipmr.com Иллюстративное фото с сайта novostipmr.com Сегодня, 19 февраля, на брифинге в областном суде стали известны подробности задержания председателя суда Зеленовского районного суда № 2 Бакытжана САТЫБАЛДИЕВА. Судью задержали по подозрению во взятке в размере 200 тысяч тенге от директора ТОО "Гиният Курылыс". Пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда подтвердила информацию о том, что 8 февраля был произведен  осмотр  кабинета Бакытжана САТЫБАЛДИЕВА. В ходе осмотра, спустя 2,5 часа, в  кабинете судьи сотрудниками полиции были обнаружены денежные средства. После чего был произведен смыв с рук, однако следов красителя на руках  САТЫБАЛДИЕВА  не обнаружено. Судья пояснил, что происхождение денежных средств ему неизвестно. С санкцией на проведение осмотра он ознакомлен не был. В ходе служебного расследования было установлено, что директор ТОО "Гиният Курылыс" ХАМЗИН проходил по административному делу, которое разбирал судья САТЫБАЛДИЕВ. ХАМЗИН был в кабинете Бакытжана САТЫБАЛДИЕВА 17 и 18 февраля. По информации пресс-службы, ранее ХАМЗИН проходил в качестве взяткодателя в отношении сотрудников полиции. - В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование, - сообщила пресс-секретарь Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. - Среди иных версий произошедшего рассматривается попытка оказания давления на судью и провокация взятки. Вопрос об ответственности судьи будет решаться по результатам расследования.