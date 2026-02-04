Председатель Правления Корпорации «Казахмыс» Руслан Өскенәлі провел встречу с коллективом Западного рудника. Основной целью встречи стало обсуждение приоритетных вопросов модернизации производства, повышения эффективности охраны труда и дальнейшего развития социальных гарантий для сотрудников.



В ходе рабочей программы председатель Правления заслушал доклады о текущем состоянии инфраструктуры и перспективах ее обновления с использованием современных технологических решений. Было подчеркнуто, что модернизация – неотъемлемая часть стратегии корпорации по обеспечению устойчивого развития, повышению производительности и укреплению конкурентных преимуществ на мировом рынке.



Особое внимание на встречах уделялось вопросам безопасности труда. Руководство рудника представило мероприятия, реализуемые в рамках корпоративной программы по снижению производственного травматизма и улучшению условий труда. Были обсуждены механизмы мониторинга рисков и внедрения передовых практик охраны труда, в том числе обучения персонала и обновления защитного оборудования.



Корпорация «Казахмыс» продолжает выполнять свои обязательства перед трудовым коллективом и инвестировать в модернизацию производства, поддержание высокого уровня безопасности труда и социальную стабильность своих сотрудников.