Kazakhmys Barlau ведет геологоразведочные работы в Баянаульском районе Павлодарской области на месторождении золота и полиметаллических руд (медь, цинк, серебро).



Работы направлены на получение инженерно-геологических данных для оценки устойчивости бортов карьера месторождения.



На текущий момент пробурено около 3 000 пог.м. при общем плане 8 800 п.м. В работе задействованы 2 буровые установки, в ближайшее время планируется увеличение их количества до 4. Геологическое сопровождение осуществляется непосредственно на объекте.



Баянаул богат полезными ископаемыми и входит в состав Баянаульского рудного района. Здесь расположены месторождения золота и полиметаллических руд, включая медь, цинк, серебро, серу, барит и редкие металлы, а также гранитов и грейзенов. Среди наиболее известных объектов – Майкаин, Жиланды и Чокпак.