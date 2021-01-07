Сегодня, 7 января, во всех церквях города прошла Рождественская служба, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Рождество отмечают православные христиане Уральска Рождество Христово является одним из самых светлых и добрых  праздников христиан. По преданию, именно в этот день в Вифлееме Дева Мария родила на свет Божьего сына Иисуса Христа. В этот день в церквях проходят службы, где собирается много верующих. Сегодня в храме Христа Спасителя собралось большое количество верующих. Многие пришли рано утром с детьми, чтобы отстоять службу и помолиться. В этот день завершается 40-дневный Рождественский пост. - Каждый год мы всей семьей с нетерпением ждём наш любимый праздник - Рождество. Праздник для нас особенный, день начинается с похода в церковь. Сегодня я пришла вместе с супругом и с сыном, дочь, к сожалению, не смогла прийти, заболела. С супругом соблюдали пост. После церкви поедем к родителям, будем поздравлять, все вместе сядем за праздничный стол. Поздравляю всех с этим светлым праздником и желаю всем здоровья, добра и мира, - говорит жительница Уральска Лариса. После Рождества наступают святки - 12 дней, в течение которых отмечают праздник. - Поздравляю всех с Рождеством! Жаль, что такой великий праздник приходится отмечать в таких условиях. Каждый год в церковь приходили сотни горожан, а сегодня нас меньше чем обычно. Надеюсь, все это осень скоро закончится, и мы вернёмся к своему привычному образу жизни. Об этом я сегодня и молилась, - отметила жительница Уральска Галинна. К слову, в этом году рождественская служба проходит со строгим соблюдением ограничительных мер. Фото Медета МЕДРЕСОВА