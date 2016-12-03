Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в ноябре на территории области прошла республиканская акция «Скотокрад». - Всего за время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» выявлено и раскрыто 34 преступления, связанных с кражами скота. Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 45-летний подозреваемый в совершении 8 краж лошадей у жителей Теректинского района ЗКО. Стоит отметить, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за кражу скота, - рассказали в полиции. - Кроме того, в ходе проверок автотранспортных средств и лиц, занимающихся перевозкой скота и мясной продукции, в рамках трехдневной акции полицейскими выявлено 2 факта перевозки без соответствующей документации. По словам полицейских, также они проводили профбеседы с владельцами скота и просили не оставлять без присмотра на длительное время. - Важную роль в раскрытии кражи скота играет своевременное обращение в правоохранительные органы, так как по истечении времени останки животных трудно идентифицировать, а прямых улик остается все меньше. Пристальное внимание следует обращать на незнакомых лиц с подозрительным поведением, появляющихся в сёлах. Сообщайте о фактах появления подозрительных лиц и кражах скота участковым инспекторам полиции или незамедлительно обращайтесь по номеру «102», - говорят в полиции.