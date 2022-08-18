В гибели мальчика не нашли состава преступления. Бродячие псы насмерть загрызли ребёнка на стройке Иллюстративное фото из архива "МГ" Полиция расследовала дело два месяца, но ответственных за смерть ребёнка не установила.
- В ходе следствия установлено, что смерть наступила от укусов собак. Дело закрыли, ответственных за смерть ребёнка нет, - сообщили в полиции.
Трагедия произошла девятого июня в районе Нур, который находится за городом. На территории одного из строящихся объектов обнаружено тело 12-летнего мальчика. Ребёнок скончался от рванных ран головы и туловища, полученных вследствие укусов животных. Назначены экспертизы.