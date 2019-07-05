Фото c сайта holanews.kz Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", который направлен на совершенствование системы государственного управления в финансовой сфере, регламентацию процедуры налоговой амнистии для граждан и перенос сроков введения всеобщего декларирования", - говорится в сообщении. По данным сайта Сената, документ разработан в соответствии с поручением Президента о создании независимого органа регулирования финансового сектора; необходимостью устранения регуляторного арбитража и системных проблем на рынке потребительского кредитования. Он включает в себя три блока поправок. Первый блок касается разделения регуляторных, контрольных и надзорных функций за финансовым рынком. Предусмотрена передача функций регулирования и развития финансового рынка, а также защиты прав потребителей вновь созданному уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору в отношении финансового рынка и финансовых организаций, непосредственно подчиненному и подотчетному Президенту Республики Казахстан и финансируемому за счет средств республиканского бюджета (Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков - примечание ред.). Отметим, создание нового агентства будет осуществляться посредством реорганизации Нацбанка. Второй блок предусматривает ограничение рисков потребительского кредитования. Данным блоком поправок вводятся инструменты регулирования и надзора в отношении организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. Третий блок связан с изменением сроков внедрения всеобщего декларирования путем применения поэтапного внедрения, а также введением налоговой амнистии для физических лиц по списанию пени. Ранее Министерство финансов сообщало, что всеобщее декларирование планируется перенести на 2025 год.