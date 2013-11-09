Уральск. Водитель снес ограждение моста

ДТП произошло 8 ноября в 22:30 на мосту по улице Сырыма Датова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - За рулем автомашины "Suzuki Grand Vitara" находился 40-летний мужчина, который ехал по улице Сырыма Датова в северном направлении,- говорит инспектор УДП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ.- При спуске водитель не справился с рулевым управлением и врезался в ограждение моста. Снес фонарь. Водитель был трезвым, причину ДТП объясняет тем, что ему стало плохо, он болеет эпилепсией, а под рукой не оказалось лекарства. Сейчас сотрудника ДЭПа и ТОО"Жайык Жаргыгы" подсчитывают ущерб. Фото автора