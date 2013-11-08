ДТП произошло примерно в 16.30 по местному времени на пересечении Деповской и Джамбетинской улиц в районе остановки "2-я база". - Я ехал по Деповской улице в сторону проспекта Евразия, - рассказывает. - Перед этим переехал через железнодорожные пути, поэтому ехал на низкой скорости. И прямо на перекрёстке в автобус на полном ходу врезался Opel, я даже не заметил, как всё произошло. Авария обошлась без жертв, но пострадала пассажирка автобуса - женщина ушиблась и ждала карету скорой помощи, которая выехала к месту ДТП. В автомобиле никто не пострадал, даже пассажир, который сидел впереди - удар пришёлся как раз на эту сторону. По словам Василия, Оpel двигался по второстепенной дороге и должен был уступить место ПАЗику. Автобусу отчасти повезло - от удара пострадала боковая часть бампера и плафон, а вот Opel Vectra, кажется, восстановлению не подлежит.