Иллюстративное фото с сайта www.skyscrapercity.com

В Атырау финансовыми полицейскими в отношении экс-руководителя городского отдела строительства возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В частности, как сообщил первый заместитель начальника ДБЭКП по Атырауской области Асхат БИТИНБАЕВ, чиновник подозревается в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, имел половину прибыли от деятельности одного из ТОО, являвшегося подрядчиком по строительству коммунального жилья. В свою очередь, являясь начальником отдела строительства, он разрешал строить мансардные этажи в новых домах микрорайона «Нурсая» без наличия проектно-сметной документации. Достроенные мансарды документально оформлялись уже позже.

В отношении САДУАКАСОВА, бывшего начальника отдела строительства города Атырау были возбуждены ряд уголовных дел по статье 311 – «Получение взятки в особо крупном размере», кроме того ряд уголовных дел по 176, по 193 ст. – «Легализация имущества, полученного незаконным путем». В отношении него избрана мера пресечения – арест. Вместе с тем в департаменте финансовой полиции отметили, что чиновник не имеет никакого отношения к делу бывшего акима, в отношении которого ведется следствие Агентством финансовой полиции.