Иллюстративное фото с сайта altaypost.ru Иллюстративное фото с сайта altaypost.ru Хромтауским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 25-летней уроженки города Шалкар, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из материалов уголовного дела следует, что в декабре прошлого года в здании ТОО «Ак нан» рабочие отмечали день рождение одного из коллег. В этот момент к ним пришла мастер и сделала замечание о распитии ими спиртных напитков на рабочем месте в рабочее время. Одна из работниц подумала, что мастер узнала о происходящем от своего родственника, рабочего данного предприятия. В связи с чем женщина затаила обиду на него. Подсудимая в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь, найдя "якобы сдавшего" в зернохранилище раскладным ножом нанесла один удар в живот. В результате внутреннего кровотечения причинен тяжелый вред здоровью потерпевшему. Подсудимой назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил. К слову, год назад с территории Актюбинского элеватора хлебопродуктов, расположенного в промзоне Хромтау, с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки сзади» была госпитализирована 23-летняя девушка, работающая лаборантом в элеваторе. Тогда 22-летний житель Хромтау, работающий грузчиком на этом элеваторе поссорился с пострадавшей и нанес проникающее ранение острым металлическим предметом потерпевшей. Айдар БАЙЖАНОВ