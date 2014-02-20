Фото с сайта politikus.ru Фото с сайта politikus.ru Известный российский оппозиционный политик Эдуард Лимонов советует Кремлю после ухода Нурсултана Назарбаева с политического олимпа подумать об аннексии северных областей Казахстана, передает Total.kz. "В Казахстане неприятная для страны девальвация, президент Назарбаев стареет, очевидного наследника у него нет", - пишет Лимонов на своей страничке в Facebook. Писатель считает, что аналогичная судьба уготована и соседней с Россией Украине, восточные регионы которой, по его мнению, должны вернуться под власть Москвы. "Украина трещит вдоль позвоночника, а это, условно говоря, река Днепр, и непременно развалится на Западную Украину с её дремучими бандеровскими областями, и Юго-Восточную: Левобережье, Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым", - размышляет Лимонов. Стоит отметить, что это не первые подобные заявления Лимонова относительно Казахстана. Еще в середине 90-х скандальный писатель при поддержке местных казаков планировал восстание в тогда еще Кокшетауской области. Однако "революционеры" были своевременно нейтрализованы казахстанскими спецслужбами. А в 2001 году Лимонов и несколько его соратников были задержаны уже российскими спецназовцами в Горном Алтае, где они планировали создать партизанскую базу для вооруженных вылазок на территорию нашей страны. По обвинению в хранении оружия и создании незаконного вооруженного формирования все они получили различные тюремные сроки.