В Актюбинской области за 1 полугодие 2013 года объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников  составил более 91 тыс. тонн. 18,3 тысячи тонн или 20 % выбросов, приходится на долю сжигания попутного газа. 96,9% всех выбросов загрязняющих веществ от факельных установок приходятся на 3 нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятия: АО «СNPC-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе» и ТОО «Аман Мунай». Перечисленные компании, помимо сжигания разрешенных объемов газа, допускают грубые факты сверхнормативного сжигания, сообщает прокуратура Актюбинской области. К примеру, проверка 2013 года в деятельности ТОО «КазахОйлАктобе» показала, что в 2012 году на месторождении «Кожасай» была установлена горизонтальная факельная линия для сжигания газа. Данная установка не была предусмотрена рабочим проектом и проектом предельно-допустимых выбросов, в связи с чем компанией данные выбросы не учтены при получении разрешения на эмиссию. Между тем, ежедневно на факеле сжигалось от 600 тысяч до 1,2 млн кубометров газа. Всего с 19 ноября по 13 декабря 2012 года было сожжено более 10 млн кубометров газа. В этом случае ущерб от сверхнормативного сжигания газа оценили более чем в 9 миллиардов тенге. На сегодня ТОО «КазахОйлАктобе» возместило государству больше 5 миллиардов. Решением суда незаконно функционировавший факел демонтирован. Кроме того, аналогичные нарушения были выявлены в деятельности АО «СNPC-Актобемунайгаз». Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде этой компанией, составляет свыше 10 миллиардов тенге. Иск о взыскании этой суммы с АО «СNPC-Актобемунайгаз» уже внесен в суд. По подсчётам межрегионального департамента «Запказнедра», потенциальная стоимость сожженного газа в Актюбинской области за последние 5 лет превысила 30 млрд тенге, отметили в областной прокуратуре.  