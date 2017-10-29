Иллюстративное фото с сайта gorodkirov.ru Видеоролик с места происшествия разместили на своей странице в Instagram сообщество. - ДТП произошло сегодня, 29 октября, в 20.20 на трассе Атырау-Доссор в районе микрорайона Контейнерный. Пешехода сбил 70-летний водитель, житель поселка Геолог, который управлял автомашиной "Газель", - сообщили в пресс-службе ДВД. В настоящее время назначен ряд экспертиз, начато досудебное расследование по статье 345 части 3 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, по неосторожности повлекшее смерть человека".