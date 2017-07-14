- Мужчина разыскивается управлением внутренних дел города Атырау по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 120 ч. 1 УК РК "Изнасилование", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просим позвонить по телефонам 8 (7122) 982155, 982012, 982147 в отдел криминальной полиции ДВД Атырауской области.