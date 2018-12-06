vPJDdi6Kyvo О задержании в ходе брифинга сообщила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК) Жанна Бастарова. По ее словам, Национальным бюро по противодействию коррупции по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности начальника следственного изолятора учреждения УГ-157/1 ДУИС области, капитана юстиции. - Задержанный подозревается в систематическом получении взяток в общей сумме 678 тысяч тенге от осужденной за неэтапирование в другое учреждение, беспрепятственный пронос еды и предоставление свидания с родственниками, - уточнила Жанна Бастарова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Иллюстративное фото Камилла МАЛИК