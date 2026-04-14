В рамках стратегии по повышению промышленной безопасности на базе здравпункта рудника стартовали испытания программно-аппаратного комплекса «АСМО». Проект направлен на полную автоматизацию предсменных осмотров и исключение человеческого фактора при допуске персонала к работе.



Система представляет собой интеллектуальный терминал, позволяющий сотруднику пройти экспресс-обследование перед сменой. В автоматическом режиме измеряются давление, пульс, температура тела и проводится алкотестирование. Дополнительно анализируются жалобы и психофизиологическое состояние работника.



Одной из ключевых функций комплекса является оценка реакции зрачков, что позволяет выявлять признаки усталости, стресса и возможного употребления запрещённых веществ. Это снижает риск допуска к работе сотрудников, состояние которых может повлиять на безопасность.



Важным элементом системы является накопление и обработка данных. Все результаты осмотров формируют единую цифровую базу, которая используется для аналитики состояния здоровья персонала. Это позволяет выявлять хронические отклонения, отслеживать динамику показателей и своевременно информировать как работников, так и медицинский персонал о потенциальных рисках.



Система выполняет не только контрольную, но и профилактическую функцию – помогает сотрудникам вовремя обратить внимание на состояние здоровья и снизить риск заболеваний.

Внедрение «АСМО» направлено на снижение вероятности происшествий, связанных с человеческим фактором, а также на повышение эффективности медицинского контроля за счёт цифровизации процессов.



Опытно-промышленные испытания продлятся до конца мая 2026 года.



Использование системы «АСМО» – это реальный вклад предприятия в развитие современных стандартов охраны труда, профилактику заболеваний и предотвращение производственного травматизма.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS