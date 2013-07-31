фото с сайта vestiregion.ru фото с сайта vestiregion.ru В Казахстане пресечена деятельность 16 предприятий, причастных к финансированию радикальных религиозных течений. Об этом сегодня на заседании коллегии Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по итогам первого полугодия 2013 года сообщил председатель ведомства Рашид Тусупбеков, передает Today.kz. По его словам, сотрудниками финансовой полиции впервые был пресечен факт финансирования лица, участвующего в боевых действиях в составе вооруженного террористического бандформирования за рубежом. В отношении приверженцев экстремизма и терроризма было возбуждено 68 уголовных дел. В Актюбинской и Мангистауской областях выявлены факты легализации денежных средств на сумму около 15 миллионов тенге, добытых от незаконного оборота более 100 килограмм марихуаны и 1 килограмма героина.