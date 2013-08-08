Машина с сюрпризом! В одном из столичных автосалонов было продано сразу 25 автомобилей, числившихся в угоне в Российской Федерации. Самое интересное, что машины продавались не с рук, а с официальной торговой площадки. Через несколько лет после покупки к хозяевам приезжали сотрудники полиции и конфисковывали авто или накладывали арест. Горе-водители, купившие эти транспортные средства, вот уже более девяти лет не могут на них выехать за пределы Астаны, выписать доверенность, а тем более, продать их.
НУРЛАН КИСЫКОВ, корреспондент:
- Покупка нового автомобиля - это всегда праздник, но, как оказалось, не для всех. Геннадий Мирабов, купивший автомобиль в одном из столичных автосалонов, столкнулся с интересной проблемой. Спустя несколько лет после покупки его автомобиль непонятным образом стал числиться в угоне. Причем даже не в Казахстане, а в Российской Федерации.
По словам Геннадия, на новенький автомобиль он копил много лет. Хотел порадовать семью. Поначалу все складывалось замечательно. Но уже через 2 года к нему приехали сотрудники полиции и сообщили, что данный автомобиль числится в угоне. Мужчина не мог в это поверить, ведь машина была куплена не с рук, а в одном из автосалонов столицы, где Геннадий сам проработал более 20 лет. Но после проверки выявилось, что номера на кузове действительно были перебитыми.
ГЕННАДИЙ МИРАБОВ, потерпевший:
- Майор следственного отдела МВД тоже купил машину в «Астана Моторс» и у него ее конфисковали, и потом он возбудил уголовное дело и стал искать всех остальных, купивших в «Астана Моторс» эти автомобили. Меня не выпускают из города. Продать ее я тоже не имею права, так как на ней арест, переоформить - тоже. Доверенность тоже дать не могу, потому что при регистрации доверенности в органах ГАИ опять висит арест.
Финполовцы - такому раскладу не удивились, как оказалось, такой факт был. 11 лет назад, согласно документам, мужчина приобрел автомобиль, который был угнан с Российской компании «АвтоВАЗ». По данному факту было возбуждено уголовное дело. Спустя 2 года все 25 автомобилей, находившихся в угоне, были найдены, но, в связи с расследованием, на них был наложен арест. Но, что самое интересное, все виновные давно понесли наказание, а запрет с автомобилей так и не сняли, хотя с момента ареста прошло уже более девяти лет. И это несмотря на то, что в Комитет дорожной полиции направлялись документы о снятии с ареста всех автомашин, проходивших по этому делу.
МУРАТ ЖУМАНБАЕВ, официальный представитель Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК:
- Гражданин Мирабов обратился к нам повторно с тем, что ему машину не выдают. После этого мы повторно направили указанное постановление следователя, уже заверенное подписями и нотариально, и также предоставили самому гражданину Мирабову. Теперь нужно ждать решение Комитета дорожной полиции
Все машины были проданы с одного автосалона. Правда, как поясняет потерпевший, эти площадки в тот момент сдавались в аренду в частные руки, и возможно, поэтому никто и не доглядел, что новые с виду машины могут быть угнанными. А вот сами представители компании, на чьей территории и произошел инцидент, от каких-либо комментариев отказались, сославшись на то, что это были не их машины. Как скоро потерпевшие смогут полностью насладиться своими авто, неизвестно.
Нурлан Кисыков, Санат Имангалиев
