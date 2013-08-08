Как пройти технический осмотр автотранспортных средств
Как пройти технический осмотр автотранспортных средствС 1 января 2012 года обязательный технический осмотр автотранспортных средств на территории Республики Казахстан осуществляется частными центрами технического обслуживания (ЦТО).
Из этого материала вы узнаете о том, как проходит технический осмотр авто. Информация позволит автолюбителям заранее подготовить свой автомобиль к этой процедуре.
Для прохождения технического осмотра вы должны предоставить 2 документа: свидетельство о госрегистрации и квитанцию об уплате налога на машину, либо документ, освобождающий вас от него. Далее вы оплачиваете услугу и передаете свой автомобиль сотруднику центра технического осмотра.
Сверив марку, модель, цвет и номерные данные (госномер, номер кузова и двигателя) вашего автомобиля с данными указанными в техпаспорте, специалист центра переходит к процессу технического осмотра.
Первый этап - диагностика тормозной системы. От ее надежности и исправности зависит своевременная остановка автомобиля в моменты торможения. Транспортное средство заезжает на специальный стенд, где определяется удельная тормозная сила и разность торможения колес. Нормой считается показатель не выше 20-25% в зависимости от категории транспортного средства. В противном случае, при экстренном торможении автомобиль может резко изменить траекторию движения и опрокинуться.
Также на данном стенде проверяется работоспособность ручного тормоза.
Далее автомобиль проходит осмотр на яме, где проверяется состояние креплений и герметичность тормозных элементов. С помощью специального тестера проводится визуальная оценка на отсутствие люфтов и зазоров в деталях рулевого управления и подвески. Находясь в яме, специалист осматривает днище автомобиля на предмет утечки технических жидкостей и проверяет ходовую часть авто.
Следующим шагом с помощью специального комплексного устройства «Люфтомер» замеряется суммарный люфт в рулевом управлении. На дисплее люфтомера выводится значение холостого хода руля, которое не должно превышать:
- для легковых автомобилей - 10 градусов;
- для автобусов - 20 градусов;
- и для грузовых автомобилей - 25 градусов.
Уважаемые водители, помните, что неисправности в ходовой части и рулевом управлении также приводят к потере контроля над управлением автомобиля.
Особое внимание при техосмотре уделяется проверке внешних световых приборов. С помощью электронного устройства оценивается направление и сила светового луча ближнего и дальнего света. Его правильная регулировка обеспечит безопасность и комфорт езды в условиях отсутствия видимости не только для вас, но и для водителей, движущихся вам навстречу. Кроме того, визуально проверяется работоспособность и целостность габаритных огней, поворотников, стоп-сигнала и фонарей освещения номерного знака.
Неисправность стеклоочистителя, стеклоомывателя, зеркал заднего вида, а также трещины на лобовом стекле и тонировка ухудшает видимость и обзор водителя, поэтому все это тоже проверяется во время прохождения техосмотра. Для информации, светопропускная способность лобового стекла не должна быть ниже 75%
Выброс загрязняющих веществ от работы двигателя проверяется с помощью газоанализатора и дымомера для дизельных двигателей. В ходе проверки определяется содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах. Полученные значения сравниваются с допустимыми нормами.
Все результаты измерений с диагностического оборудования автоматически поступают на компьютер оператора и в режиме - онлайн передаются в единую информационную систему
Работоспособность ремней безопасности, звукового сигнала, спидометра, наличие брызговиков, аптечки и огнетушителя - заключительные критерии проверки.
После завершения технического осмотра формируется диакарта с фотографией автомобиля, куда в автоматическом режиме заносятся данные диагностики и вручную забиваются результаты визуального осмотра.
В случае отсутствия неисправностей техосмотр считается пройденным. Вы получаете диагностическую карту и свидетельство о прохождении техосмотра.
