Водитель сообщил, что ехал в сторону поселка Деркул. Я ехал со скоростью где-то 60 километров в час, но меня подрезала "Ауди". Пытаясь уйти от столкновения, испугавшись, я повернул руль, но меня потащило, и вот я слетел с дороги, - рассказал водитель. В машине находились три человека, одного из них забрала карета скорой помощи. Двое мужчин не пострадали. На месте работают полицейские.